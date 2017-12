PM resgata dois dos oito cães da raça pug roubados em Rio Preto

Duas das oito fêmeas de cães da raça pug, furtadas na última sexta-feira da casa do publicitário Andrey Virgílio da Silva, foram resgatadas na noite dessa terça-feira pela Polícia Militar de São José do Rio Preto (SP). Os cães estavam dentro de uma caixa de papelão, deixada numa rua da periferia da cidade. Uma ligação anônima informou a Andrey o paradeiro das duas fêmeas, mas por segurança ele chamou a PM, que foi com ele ao local resgatar as duas cachorrinhas, Belinha e Puca.

A voz do outro lado da linha dizia para Andrey : “Você ganhou na loteria” e informava que o cães estariam na rua Aparecida do Taboado, no bairro Eldorado, zona norte de Rio Preto. “Eu até pensei que a pessoa estivesse mentindo, mas minhas filhinhas estavam lá e foi mesmo como se tivesse ganhado mesmo na loteria”, contou o publicitário. “Minha alegria é enorme, mas ainda tenho outras seis fêmeas desaparecidas. Eu achava que não ia as ter de volta nunca mais, mas como essas duas foram devolvidas, estou aqui torcendo para que as outras também reapareçam, pois minha vida ficou vazia aqui, sem elas”, comentou.

Uma das cachorrinhas resgatadas está em gestação, cujos filhotes devem ser vendidos a R$ 3,5 mil cada. As duas aparentavam cansaço, mas em bom estado de saúde. Elas vão se juntar a Iron, o único macho entre os nove cães de Adrey. Iron foi o único dos cães deixado pelos ladrões, que entraram duas vezes na casa. Da primeira, quando o publicitário ficou duas horas fora, eles furtaram computador, impressores e uma das fêmeas. Mas ao sair para ir a delegacia fazer um boletim de ocorrência do furto e se ausentar por menos de uma hora, os ladrões retornaram e como chave falsa abriram o portão da casa e levaram as outras sete fêmeas, deixando apenas Iron, o macho campeão em torneios internacionais. Andrey suspeita que Iron também não foi levado porque os ladrões tiveram de sair rápido de casa. A polícia acredita que se trata de um crime encomendado.