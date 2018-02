PM resgata comerciante e prende dois sequestradores em favela no Morumbi Dois sequestradores foram presos na madrugada de ontem após manterem em cativeiro um comerciante de 32 anos, do ramo de automóveis, na Favela de Paraisópolis, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A vítima deixava o supermercado Mambo, na Avenida Giovanni Gronchi, quando foi abordada por quatro homens em um Renault Clio, no fim da noite de anteontem. Levado para o cativeiro na favela, o empresário foi agredido e ameaçado de morte. Por telefone, criminosos exigiram da mulher da vítima R$ 30 mil como resgate. A mulher avisou a PM, que acompanhou a negociação. No local de entrega do dinheiro, policiais escondidos detiveram o receptor, Paulo Santos, de 25 anos, e prenderam outro sequestrador. Três bandidos fugiram. A vítima foi libertada sem ferimentos.