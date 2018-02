PM registra confusões durante greve de ônibus A PM de Minas registrou três ocorrências entre a noite de segunda e a manhã de ontem ligadas à greve de motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte. Um homem foi preso por depredar um ônibus no bairro União. No São Gabriel, um outro tirou a chave do contato de um coletivo para impedir a viagem. No bairro Floramar, um grupo de grevistas impediu a saída de veículos da garagem.