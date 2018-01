PM recaptura 8 internos após fuga de unidade em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br

Dos 34 adolescentes que fugiram na noite de quinta-feira, 8, da unidade I da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), antiga Febem, de Guarulhos, região leste da Grande São Paulo, oito haviam sido capturados por policiais militares até as 2 horas desta sexta-feira, 9.

Segundo a PM, a captura dos quatro primeiros jovens ocorreu mais de duas horas depois da fuga e na mesma região onde fica o complexo, no Jardim Aracília. Os outros quatro recapturados foram encontrados em outros locais diferentes (dois internos em cada endereço).

Armados de pedaços de pau, os internos promoveram uma rebelião, renderam dois funcionários, arrebentaram uma porta e renderam os vigilantes que ficam no portão de acesso aos carros, fugindo em seguida. A Corregedoria da Fundação Casa vai abrir uma sindicância para apurar o fato.

Para o vice-presidente do Sindicatos dos Trabalhadores em Entidade de Assistência ao Menor e à Família do Estado de SP, Julio Alves, a defasagem de 35% do efetivo de funcionários e a fragilidade da segurança das Unidades facilitaram a ação dos internos.