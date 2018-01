PM realiza bliz da lei seca na Marginal do Pinheiros

Ricardo Valota, do estadao.com.br; e Daniela do Canto, do Jornal da Tarde,

Policiais militares do 34º Batalhão deram início, à 1 hora desta terça-feira, 9, mais uma blitz da lei seca, denominada pela corporação como "Operação Segura", exclusivamente para caminhoneiros. O bloqueio ocorre na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros ao lado da raia olímpica da USP, na região do Butantã, na zona oeste da capital paulista. Apenas uma das 7 faixas de rolamento está livre para o tráfego. Até as 2h45, apenas um de 12 caminhoneiros parados havia sido autuado por embriaguez ao volante. Antonio Donizete Garcia de 45 anos, ao realizar o teste de bafômetro, apresentou 0,24 mg de álcool por litro de ar expelido. Apesar de não estar licenciado, o caminhão não foi apreendido porque nele havia carga perecível, de flores e frutas. Um colega do caminhoneiro foi até o local para assumir a direção do veículo e levá-lo ao seu destino. Pela lei, quem for pego com índice entre 0,1 a 0,33 mg paga uma multa de R$ 957,20 e corre o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses. Acima de 0,33 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia, responde criminalmente, podendo pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos; e só é liberado, para responder em liberdade, após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.