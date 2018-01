PM realiza blitz para flagrar quem suja a cidade durante a noite

Policiais militares do 18º Batalhão, com o auxílio da Prefeitura, realizaram, na noite desta quarta-feira, 10, uma operação ambiental com o objetivo de flagrar moradores que sujam as ruas da cidade de São Paulo jogando em via pública e terrenos abandonados entulho de construções e objetos em geral.

A operação ocorreu nas regiões da Freguesia do Ó, Vila Brasilândia e Parada de Taipas, na zona norte da capital. Durante patrulhamento pela Vila Brasilândia, a PM flagrou um caminhão despejando restos de feira livre na esquina da Rua Barão de Santo Angelo com a Rua Capitão Pena de Oliveira.

Até a 1h30 desta quinta-feira, 11, o balanço da operação não havia sido divulgado. Os dados serão registrados na Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente, na Avenida São João, no centro de São Paulo.