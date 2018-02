PM reage e mata assaltante no Morumbi às vésperas de protesto de moradores A dois dias da manifestação planejada por moradores contra a violência no Morumbi, marcada para amanhã nas ruas do bairro da zona sul de São Paulo, Diego Costa Silva, de 17 anos, morreu ao tentar roubar dois motoristas, entre eles um sargento da Polícia Militar. O PM reagiu e o matou a tiros. Outros dois supostos ladrões fugiram.