PM reage a tentativa de assalto e mata suspeito dentro de ônibus em SP

SÃO PAULO - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto no início da tarde desta quarta-feira, 27, e matou um dos suspeitos. O PM, cuja identificação não foi revelada, trocou tiros com dois homens que anunciaram um assalto no interior do ônibus na Avenida Nove de Julho, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. Ferido, outro suspeito foi conduzido para atendimento no Hospital das Clínicas.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar, o caso foi registrado às 12h30 desta quarta. Um policial militar de folga e sem farda estava dentro de um ônibus quando ouviu o anúncio do assalto por dois homens. O PM reagiu, atingiu os dois suspeitos e não ficou ferido. Também não houve registro de ferimentos nos demais passageiros do coletivo. Um dos suspeitos morreu no local e o outro foi conduzido para atendimento médico.

Por causa da ocorrência, parte do tráfego na avenida foi bloqueado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O caso foi registrado na 78ª DP (Jardins), que deverá investigar o caso.