PM reage a ataque a tiros e mata agressor Um soldado da Polícia Militar, identificado só como Gabriel, reagiu a um ataque de bandidos no fim da tarde de ontem, na Estrada do Sabão, na Vila Brasilândia, zona norte da capital. O local fica a 1 km de onde foi executada, no sábado passado, a soldada Marta Umbelina da Silva.