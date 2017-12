PM reage a assalto e mata dois homens em motel na zona leste

Um Polícia Militar matou dois homens, um de 21 anos e outro de 19 anos, com dois tiros em cada um, após uma suposta tentativa de assalto quando entrava em um motel com a namorada na madrugada desta segunda-feira, 30. O confronto ocorreu por volta da 0h30, quando o casal estava em uma moto XRE verde na entrada do estabelecimento na Avenida Pires do Rio, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

Segundo a PM, o policial, de 34 anos, estava à paisana e pedia uma suíte na recepção do motel quando a dupla anunciou o assalto. Um dos suspeitos, de acordo com a PM, engatilhou uma arma. O policial reagiu com quatro tiros, duas vezes em cada assaltante.

O caso foi registrado como tentativa de assalto tanto ao motel como ao PM - segundo o policial, a dupla queria levar sua moto. A versão foi confirmada por uma recepcionista de 29 anos, que testemunhou a ação. Os dois morreram no local.