PM que matou ladrões em SP vai responder por dirigir Uber

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que, conforme a Lei Disciplinar da Polícia Militar, agentes não podem exercer outra atividade remunerada, como ser motorista de Uber, por exemplo. Por isso, o PM que matou três suspeitos após sofrer uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo, no sábado, terá a conduta apurada pela Corregedoria, por meio de processo disciplinar.

Indagado nesta segunda-feira, 7, sobre o caso, o secretário da Segurança, Mágino Alves, afirmou que o policial militar agiu em “legítima defesa”. Ele estava de folga e trabalhava como motorista do Uber no momento do crime. O caso aconteceu na Rua Tilburis, em Cidade Líder, por volta das 18 horas.

Imagens de câmeras de segurança mostram um assaltante saindo do carro. Ele veste um capuz e aborda o policial, sentado no banco do motorista. Na sequência, o PM reage, desce do carro com a arma na mão e o criminoso sai correndo. Depois, ele é perseguido e baleado pelo agente.

No tumulto, outros dois suspeitos abrem a porta para tentar sair, mas um deles é baleado e fica deitado na calçada. O terceiro corre e também é perseguido. Na volta, o PM chuta a cabeça do rapaz que ficou caído.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Para quem assiste a gravação fica nítido que ele agiu realmente em legitima defesa”, afirma o secretário Mágino Alves. “Ele estava sendo vítima de um roubo (praticado) por três elementos. A ação dele se defendendo foi filmada.”

Excesso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo Mágino, “um eventual excesso do policial na ação vai ser apurado dentro do processo”, diz.