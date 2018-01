PM que fazia segurança de Eurico Miranda morre baleado no Rio

O sargento Ricardo Guimarães Monteiro, que prestava segurança para Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco da Gama, foi morto na noite desta segunda-feira, 30, durante uma suposta tentativa de assalto na Avenida Maracanã, próximo à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na zona norte do Rio.

Monteiro estava no banco de passageiro de um veículo Chrysler quando foi baleado. Ele chegou a ser socorrido por policiais militares do 6º Batalhão, mas morreu no Hospital Salgado Filho.

Ao volante do veículo estava outro segurança de Eurico. Os dois, segundo o ex-dirigente do Vasco, seguiam para um restaurante no bairro de São Cristóvão para encontrá-lo, após uma comemoração dos 20 anos do título de campeão brasileiro de 1989.