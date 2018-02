PM que dirigia carro roubado é morto por colegas O cabo Fábio Rodrigues Gonçalves foi morto ontem em tiroteio com policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da Ilha do Governador, no Rio. Fardado e em horário de trabalho, ele estava em um carro roubado, no Morro do Dendê, com um colega, o cabo Fábio Andrade da Silva, que foi preso. Eles eram lotados no 22º BPM. Oito policiais do mesmo batalhão estão detidos suspeitos de acobertar a dupla.