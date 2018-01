PM promete reforçar segurança na área ainda hoje

"Com esse policiamento ostensivo e preventivo, vamos solucionar o problema", afirmou o tenente-coronel Renato Cerqueira Campos, do 7º Batalhão da PM. O patrulhamento na área contará com mais de 240 homens, segundo Campos.

O delegado Aldo Galeano, da Seccional Centro, garantiu que os celulares são roubados. Em dezembro, uma operação na região do Anhangabaú apreendeu 90 sacos de cem litros de mercadorias. Pelas investigações, os vendedores não são os ladrões, diz Galeno. / M.C.