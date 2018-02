PM promete pôr agentes à paisana dentro dos ônibus

"Incêndios em ônibus ocorreram nas zonas norte, sul e leste, quando os carros passam por lugares ermos, com pouca gente no veículo, três ou quatro pessoas", explicou o coronel Marcos Chaves, do Comando de Policiamento da Capital.

Apesar do reforço, Chaves acredita que a situação "não é tão grave". Segundo ele, ainda não foi identificada a autoria dos ataques. "Essa facção (Primeiro Comando da Capital) foi desarticulada pelas ações policiais e os líderes estão isolados nas prisões", ressaltou. O coronel acredita que as ações podem estar sendo feitas por bandidos querendo se passar por integrantes da facção ou até mesmo por policiais ligados a quadrilhas. / W.C.