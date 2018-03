PM promete parar 500 carros até sexta-feira para checar se têm cadeirinha

A Polícia Militar pretende parar de 450 a 500 veículos na capital até sexta-feira para fiscalizar o uso de dispositivos de segurança como bebê conforto, cadeirinha e booster, previstos na resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que entrou em vigor no País no dia 1.°. Se chover, as blitze serão canceladas. Até sexta-feira estão previstos 36 bloqueios, sendo 12 por dia. Ontem, em uma blitz na zona sul, 19 veículos foram parados e um autuado. A multa é de R$ 191, 54. Ontem, dois homens foram presos em Sorocaba furtando cadeirinhas. Eles disseram que as venderiam a lojistas. No sábado, um casal foi assaltado em Praia Grande e os ladrões também levaram a cadeirinha do veículo.