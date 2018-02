PM PRICILLA É UMA MULHER DE CORAGEM Cidade já tem 19 UPPs

Uma policial militar brasileira será homenageada nos Estados Unidos como uma das 10 mulheres mais corajosas do mundo. Coordenadora do Programa Estratégico da Secretaria de Segurança do Rio e uma das responsáveis pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), a major Pricilla de Oliveira Azevedo, de 34 anos, participará da solenidade, hoje, em Washington.

O evento, parte das comemorações do governo americano pelo Dia Internacional da Mulher, será conduzido pela secretária de Estado, Hillary Clinton, e será acompanhado pela primeira-dama Michelle Obama.

Além da brasileira, ativistas e líderes políticas do Afeganistão, Colômbia, Líbia, Mianmar, Ilhas Maldivas, Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Sudão também serão homenageadas.

"Esse prêmio é importantíssimo. Não deixa de ser um incentivo para outras mulheres. O mais importante disso tudo é que as mulheres dos locais onde eu trabalhei e por onde eu passei com a UPP saibam e fiquem felizes", afirmou a policial, que soube da premiação ao chegar aos EUA, no fim de semana, convidada apenas para participar de um curso, sem saber da premiação.

Pricilla ainda explicou que não teve como avisar sua família sobre a honraria. "Como eu soube aqui e a ligação é muito cara, eu só mandei uma mensagem de texto muito resumida para a minha mãe", disse.

Além da bem-sucedida carreira na PM do Rio e de comandar UPPs em favelas pacificadas, Pricilla ganhou notoriedade depois de passar por um drama pessoal e demonstrar muita coragem para superá-lo.

Em setembro de 2007, a então tenente da PM foi sequestrada e torturada durante horas por traficantes do Morro do Castro, em Niterói. Depois de duas tentativas frustradas de fuga, a policial conseguiu escapar. No dia seguinte, voltou à comunidade e ajudou na operação para prender os bandidos.

"Gostaria que mulheres que passaram por um problema parecido tirassem dessa minha história uma força para conseguir superar o trauma", disse Pricilla.

Desde que foi criada, em 2007, a premiação do Departamento de Estado americano já homenageou 46 mulheres de 34 países.

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da PM do Rio foi criada para ocupar de forma ostensiva "territórios empobrecidos e dominados por traficantes", nas palavras do secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame. A prioridade é impedir o uso de armamentos de guerra pelos traficantes. O grande desafio é ganhar a confiança da população e levar às favelas os serviços que chegam normalmente ao asfalto.

A primeira unidade foi instalada no Morro Dona Marta, zona sul da capital fluminense, em 20 de novembro de 2008. Em fevereiro de 2009, foram criadas as unidades no Jardim Batam e na Cidade de Deus, na zona oeste. Até agora, outras 16 UPPs foram instaladas, A última foi no Vidigal, na zona sul.

A próxima comunidade a receber a ação será a pacificada Rocinha.