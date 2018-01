PM preso por disparar contra suspeitos caídos é colocado em liberdade

SÃO PAULO - O policial militar que havia sido preso na última quarta-feira, após ser flagrado disparando enquanto suspeitos estavam no chão, foi colocado em liberdade nesta quinta-feira, 25. O agente da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foi afastado das atividades operacionais e cumprirá apenas funções administrativas até que a Corregedoria Interna da Polícia Militar delibere sobre o caso.

Na última terça-feira, câmeras de duas emissoras de televisão flagraram a perseguição do policial a dois suspeitos, menores de idade, que seguiam em outra motocicleta. Após um dos menores arremessar seu capacete contra o agente, os suspeitos caem da motocicleta. Nesse momento, as filmagens mostram o policial realizando disparos com sua arma contra os infratores. Posteriormente, ele se aproxima dos menores, retira a arma de um dos suspeitos e atira contra o chão.

Um dia após a ação, o policial foi preso administrativamente. De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi realizada "em um primeiro momento, para facilitar a produção de provas do Inquérito Policial-Militar instaurado".

Entretanto, na noite da última quinta-feira, o agente foi liberado. "Não havendo mais motivo para a manutenção da prisão disciplinar, o PM foi colocado em liberdade, sendo certo que será mantido no serviço administrativo enquanto perdurarem as investigações", afirmou em nota a PM.