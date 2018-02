PM prende suspeito por arrastões na Marginal A Polícia Militar prendeu ontem um suspeito de participar dos arrastões na Marginal do Pinheiros. Ele era procurado pela Justiça pelo roubo de um posto de gasolina em 2008. O suspeito, que não teve o nome revelado, estava na garupa de uma moto na Ponte Octavio Frias de Oliveira quando foi abordado. Mesmo com reforço no policiamento, um casal foi assaltado em seu carro na Marginal no início da noite de ontem.