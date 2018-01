PM prende suspeito de atear fogo em ônibus no ABC paulista

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira, 6, um dos suspeitos de ter colocado fogo em ônibus da Viação Riacho Grande por volta das 5h15 desta manhã de hoje, na altura do nº 1.400 da Rua dos Feltrins, no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A prisão aconteceu na Estrada dos Casa, no Jardim Ipê, em São Bernardo do Campo. De acordo com a PM, o motorista e o cobrador reconheceram o criminoso. O suspeito, que é procurado pela Justiça, foi encaminhado ao 8º DP da cidade.

Segundo a Guarda Municipal, dois homens armados entraram no coletivo após darem sinal na Estrada dos Casa e, cinco minutos depois, anunciaram que iriam atear fogo no veículo. O motorista foi obrigado a parar o coletivo, permitindo que todos os passageiros descessem.

Munida também de um coquetel molotov, a dupla incendiou o veículo e fugiu a pé em direção à favela do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Ninguém ficou ferido. O caso será registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo.