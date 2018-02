PM prende quatro que tentaram roubar caixas eletrônicos no interior de SP

SÃO PAULO - Quatro homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, 8, quando tentavam roubar caixas eletrônicos de um agência na Rua Antonio Lopes dos Santos, na Vila Toninho, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O alarme do banco soou e policiais militares que faziam ronda na região conseguiram prender os suspeitos. Com eles foram apreendidas três armas, munição e maçaricos. Nenhuma quantia foi levada do banco.

O caso foi registrado na 7º DP de São José do Rio Preto. A polícia vai investigar se outros criminosos estariam na ação e conseguiram escapar.