PM prende quatro e recupera carga de roupas em Osasco

SÃO PAULO - Quatro integrantes de uma quadrilha de ladrões de carga, entre eles uma adolescente, foram presos, por volta das 22 horas de terça-feira, 9, no Jardim Conceição, em Osasco, na Grande São Paulo, no momento em que carregavam um caminhão frigorífico com uma carga de roupas das Lojas Marisa.

A carga foi roubada durante a tarde após os criminosos renderam o motorista do caminhão da loja na Rodovia Castello Branco, ainda na Grande São Paulo. Por meio de informações do rastreador via satélite, os policiais, auxiliados pela empresa de monitoramento, chegaram a um galpão no início da Rua Agostinho Navarro, em Osasco. As roupas formavam uma montanha de quase 3 metros de altura.

Para despistar a polícia, a carga seria colocada dentro do caminhão frigorífico com documentação em ordem. Já o caminhão da loja, após a quadrilha descarregar as roupas no galpão, foi abandonado em Carapicuíba, cidade vizinha a Osasco. O motorista, que saiu ileso, foi deixado pelos bandidos na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Pelo itinerário feito pela quadrilha, a polícia acredita que mais pessoas tenham participado do roubo.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.