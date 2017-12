PM prende quadrilha suspeita de assalto a empresa de Osasco

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Cinco adultos foram presos e três menores apreendidos suspeitos de envolvimento na invasão de uma empresa de hidrojateamento no Parque Industrial Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo, na noite deste domingo, 25.

Policiais militares conseguiram chegar a três dos quatro acusados por meio do sistema de rastreamento via satélite instalado em um veículo roubado da empresa. Os demais suspeitos estavam na Favela Morro do Socó e foram localizados após a prisão dos comparsas.

Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 42º Batalhão, um bando invadiu a empresa, que fica na Avenida Roberto Pinto Sobrinho, por volta das 22 horas. Os criminosos renderam dois seguranças que estavam no local, pegaram dois celulares, garrafas de uísque e dois monitores de LCD, colocaram os objetos dentro de um Fiat Uno branco da empresa e fugiram em seguida.

Pouco mais tarde, a empresa de rastreamento do veículo avisou a polícia que o Uno estava estacionado na Rua Reinaldo Ceschini, no bairro Munhoz Júnior, em Osasco. Os PMs foram até o local e detiveram um homem e um casal de adolescentes, por volta das 2 horas.

O maior detido informou que os comparsas estavam na Favela Morro do Socó, em Osasco. Lá, os policiais detiveram quatro maiores e apreenderam uma menor. Dentro do barraco onde eles estavam foram encontrados os objetos roubados da empresa. O caso será registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.