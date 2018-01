PM prende quadrilha durante assalto a posto em SP

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Cinco homens foram presos durante um assalto a um posto de gasolina na madrugada desta segunda-feira, 11, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Uma testemunha percebeu a ação dos criminosos e avisou a Polícia Militar, que fez um cerco no posto, localizado no km 13 do sentido interior da Rodovia Raposo Tavares. Os assaltantes foram presos e ninguém ficou ferido.

A quadrilha chegou ao local pouco antes das 2 horas em uma moto e um Fusca branco. Os bandidos renderam dois frentistas, arrombaram o cofre do posto de gasolina e recolheram produtos vendidos no local. Na tentativa de disfarçar o roubo, eles apagaram as luzes do posto.

Uma pessoa que passava pelo local notou a movimentação e avisou a PM. Com os assaltantes, os policiais militares da 3ª Companhia do 4º Batalhão recuperaram os objetos roubados e encontraram ferramentas usadas para arrombar o cofre, além de um revólver calibre 38 e três celulares. A quantidade de dinheiro que havia no cofre ainda não foi contabilizada.