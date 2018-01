PM prende homicida foragido da justiça em Embu-Guaçu-SP

Policiais militares da 2ª Companhia do 25º Batalhão, no final da noite desta sexta-feira, 28, após uma denúncia anônima, recapturaram, na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, Osvaldo Ribeiro Oliveira da Conceição, de 46 anos, conhecido como "Tchê", intitulado por ele mesmo como "justiceiro", segundo a PM.

Foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, Tchê, segundo a Polícia Civil, responde a vários processos por homicídio; e de vários ele já foi absolvido. Eram 23h45 quando os PMs encontraram Oliveira na Rua Circular, no bairro Vale da Fonte, em Embu-Guaçu. Armado com um revólver calibre 38, o homicida, procurado pela justiça, estava acompanhado da família e acabou se rendendo.

Encaminhado à Delegacia de Embu-Guaçu, Tchê foi autuado por porte ilegal de arma. A denúncia que chegou à PM de que Oliveira faz parte de uma quadrilha de assaltantes de chácara que atua na região não foi confirmada pela Polícia Civil. Oliveira será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra e, de lá, deve retornar para o CPP de São Miguel.

C h a c i n a - Natural de Caraí (MG), "Tchê" chegou a ser preso e apontado com um dos integrantes de um grupo de oito homens acusados de participar uma chacina ocorrida em dezembro de 1999, durante disputa por pontos de tráfico de drogas, na Favela do Paraguai, região da Vila Prudente, limite entre as zonas sul e leste de São Paulo.

Oito homens vestindo roupas de náilon azul e gorros de motoqueiro, a mando do traficante apelidado de "Carioca", na ocasião, chefe do tráfico na Favela Heliópolis (zona sul de SP), deram mais de cem tiros de pistolas calibres 380, 9 milímetros, 45 e 12 nas pessoas que encontraram. A disputa pelo ponto-de-venda de crack e cocaína foi, segundo a polícia, o motivo da execução de sete homens e uma mulher.