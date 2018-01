PM prende envolvidos em assassinato de policiais no ABC

Dois irmãos envolvidos no assassinato de dois policiais militares em Santo André, no Grande ABC, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 1, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.

Após denúncia de que os suspeitos estavam retirando sacolas de vários veículos na Rua das Garças, a dupla, de 26 e 20 anos, foi flagrada com armas, munições e coletes e ainda guardava em casa um vídeo com imagens da câmera de segurança da rua onde o crime aconteceu.

Dois fuzis, duas pistolas, munições, toucas e coletes foram encontrados. Os três veículos e duas motos que estavam na residência também foram apreendidos.

Um dos presos confessou participação no assassinato dos PMs, mas disse que era apenas o motorista. Além disso, afirmou que outros três estão envolvidos com o crime.

Os policiais militares José Marcelo da Silva, de 43 anos, e Uemerson Silva dos Santos, de 31 anos, foram mortos por volta das 3 horas de quinta-feira, 30, no cruzamento das avenidas do Estado e Engenheiro Olavo Alysio, em Santo André.

Os policiais foram enterrados na manhã desta sexta-feira, no Mausoléu da Polícia Militar, no Cemitério do Araçá, zona oeste da Capital.