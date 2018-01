PM prende dupla suspeita de participação em roubo de carga

Dois homens suspeitos de participação no roubo de uma carga de eletrodomésticos do Ponto Frio, avaliada em 120 mil reais, foram detidos, na noite de quinta-feira, por policiais militares na esquina da Avenida Marquês de São Vicente com a Avenida Auro Soares de Moura de Andrade, na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Com Cláudio Henrique de Moraes Carneiro, 35 anos, e Francisco Fernandes Leal Lima, 41, ambos já com passagens pela polícia, os policiais recuperaram o caminhão, já sem a carga, e um Gol produto de crime de estelionato. A dupla, mesmo não reconhecida pelo motorista e o ajudante que foram rendidos durante a ação, foi encaminhada ao 23º Distrito Policial, de Perdizes, podendo ser indiciada por receptação dolosa. O motorista Antonio Candido Domingos, 53, e o ajudante dele foram abordados pela manhã, por quatro homens, um deles armado, ocupando uma Kombi, em uma rua próximo à Ponte da Freguesia do Ó, num acesso à Marginal do Tietê, na zona norte da cidade. Levadas para um local, onde ficaram reféns até as 20h30, foram liberadas, sem ferimentos, na região do Ceasa, zona oeste. A polícia segue à procura dos demais criminosos. (Colaborou Ricardo Valota, do estadao.com.br)