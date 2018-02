PM prende dupla que invadiu residência e fez reféns em Indaiatuba

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu dois assaltantes de residência nesta quarta-feira, 10, na Vila Suíça, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Durante o assalto, os dois fizeram os moradores reféns. A negociação para libertar as vítimas durou mais de cinco horas.Os policiais foram acionados por volta das 22h de terça-feira para atender um chamado informando sobre um roubo a residência, que estaria acontencendo e tinha reféns, na Rua José Arthur Amstalden.

A casa foi invadida por dois homens, mas enquanto a dupla anunciava o roubo o proprietário conseguiu acionar um alarme que tocou na central da empresa de segurança particular. Os policiais do 47º Batalhão da Polícia Militar de Indaiatuba se deslocaram para o local e negociaram a libertação das vítimas, o que só aconteceu às 3h40, quando os suspeitos se renderam. Foram apreendidos com eles um revólver e uma pistola. Não houve confronto dos assaltantes com a polícia e as vítimas foram liberadas ilesas.