PM prende dupla de assaltantes e recupera R$ 19 mil em SP

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira, 12, dois homens que roubaram R$ 19 mil de um pedestre na zona sul de São Paulo.

A vítima teve sua bolsa roubada na Rua Professor João Brito, no bairro Vila Nova Conceição. A dupla foi abordada pela PM perto do local do crime.

Além de recuperar o dinheiro, os agentes apreenderam o carro onde os dois assaltantes estavam. O veículo era roubado. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi.