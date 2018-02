PM prende cinco suspeitos de assaltar residência na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Cinco homens foram presos suspeitos de assaltar uma casa na manhã desta quarta-feira, 17, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Os donos da residência ficaram amarrados enquanto os assaltantes levaram dinheiro, joias e outros objetos de valor. Após o roubo, as vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram as características e a placa do carro em que os suspeitos fugiram.

O veículo foi localizado perto do Cemitério do Araçá. Ao perceber a presença da polícia, o motorista os bandidos tentaram fugir. Os cinco foram presos depois de quase 15 minutos de perseguição policial na Avenida Pompeia.

Seis armas foram apreendidas com os presos. As vítima foram para o 23º Distrito Policial, de Perdizes, onde o caso será registrado, para fazer o reconhecimento dos suspeitos.