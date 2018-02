PM prende assaltantes de temakeria após rastrear celular

SÃO PAULO - Três pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas pela Polícia Militar à 0h10 desta quinta-feira, 24, depois de realizar um arrastão em uma temakeria da Rua Vergueiro, na Bela Vista, centro de São Paulo. Eles foram detidos depois que uma das vítimas ajudou a polícia a rastrear os criminosos. Ela monitorava o GPS de seu celular, levado durante o crime.

O assalto ocorreu às 23h27 de quarta. Três pessoas invadiram o restaurante e anunciaram o assalto. Levaram bolsas, carteiras e celulares dos clientes, além de R$ 1.200 que estavam no caixa da temakeria e o relógio do proprietário do local.

Ao saírem dali, em um Honda Civic prata visto pelas vítimas, o trio desapareceu. Mas uma das clientes foi até o computador do restaurante e acionou o dispositivo de rastreamento do telefone. A Polícia Militar, informada do monitoramento virtual, encontrou o Civic na Rua Bela Cintra.

Um dos acusados foi encontrado no volante do veículo, que estava parado. O segundo foi preso quando saía de um prédio próximo ao lugar onde o carro estava estacionado. O terceiro tentou fugir pelos fundos do prédio, mas foi detido. Os maiores vão responder por roubo, associação criminosa e corrupção de menores. O adolescente, que cometeu ato infracional, foi enviado à Fundação Casa.

A maior parte dos bens dos clientes estava no telhado do edifício. No entanto, cerca de R$ 2.000 dos clientes e o relógio do proprietário, além de alguns celulares, sumiram.

Na delegacia, oito vítimas reconheceram os acusados. A Polícia Civil também apreendeu imagens da câmera de segurança do restaurante.