PM prende alemão e fecha enfermaria clandestina A polícia achou ontem, no Morro da Mineira, na zona norte do Rio, uma enfermaria irregular que funcionava no prédio de um centro comunitário. A polícia suspeita que ela era usada por traficantes de drogas. Ali havia instrumentos cirúrgicos, medicamentos e materiais de primeiros socorros. O alemão Kai Jorg Niespodziciky foi preso no local. Com visto de turista vencido em 2007, ele disse ser paramédico e vestia um jaleco com os dizeres "ginecologia, pediatria, clinica médica e cirurgia". Em um dos acessos ao São Carlos, um caminhão repleto de eletrodomésticos novos. A carga era mudança era de um traficante e que ia para a Rocinha.