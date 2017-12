PM prende 25 em estradas do litoral

SÃO PAULO - A Polícia Militar Rodoviária registrou 25 prisões nas estradas do litoral paulista, entre o Natal e a volta do feriado de ano-novo. De acordo com o balanço do órgão, seis adolescentes foram detidos nas estradas estaduais que dão acesso às praias de São Paulo.

Do total de prisões, três foram por roubo de veículos, uma por furto de automóvel, uma por roubo a residência e outra por assalto a um comércio. Ainda há casos de porte de arma, tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Considerando todas as rodovias estaduais de São Paulo, os policiais prenderam 138 criminosos.

Segundo o capitão Robinson Pomilio, apesar da quantidade de crimes, principalmente no litoral, não houve casos mais graves. De acordo com ele, a maioria dos casos aconteceu em cruzamentos e trechos com obras de estradas da Baixada Santista, onde há congestionamentos.

“Tem assaltante ali que foge de bicicleta e até de barco, dentro do mangue”, disse o capitão. No último domingo, uma equipe da TV Tribuna, da Rede Globo, registrou dois assaltantes, um deles com uma arma de brinquedo, tentando roubar um casal dentro do carro no trânsito.