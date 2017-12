PM prende 11 suspeitos de assaltar residência no Ipiranga

Onze homens suspeitos de envolvimento em um assalto a uma residência, na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, foram presos no início desta madrugada de quarta-feira, 28. Segundo a polícia, a vítima foi constantemente ameaçada e teve a casa inteira vasculhada.

Na fuga os ladrões levaram cerca de R$ 2 mil, em dinheiro, roupas e aparelhos eletrônicos. Ainda durante a fuga, a quadrilha parou num bar na região do Cambuci, bairro vizinho, para beber e comemorar a ação. De acordo com a PM, eles ainda estavam com os produtos do roubo guardados em três carros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os PMs que já estavam à procura dos bandidos foram até o bar e conseguiram prender onze pessoas. Sete foram reconhecidos pelas vítimas. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Sé (01ºDP).