PM põe fim a suspeita de bomba em fórum de Guarulhos

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Polícia Militar informou que o artefato encontrado nesta segunda-feira, 17, dentro do Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo, não era explosivo.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados por volta das 15 horas desta segunda-feira para abrir uma caixa deixada no banheiro masculino do Tribunal, na Rua José Maurício de Oliveira, na Grande São Paulo.

O prédio teve de ser esvaziado por precaução. O objeto na caixa era um relógio envolto em fios.