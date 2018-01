PM pode ser punido por deboche em baile funk O deboche feito por um PM levou a corporação a instaurar ontem procedimento para puni-lo. Durante uma confusão em um baile funk na zona leste de São Paulo, no dia 17, o soldado da Força Tática dava gargalhadas enquanto assustava os frequentadores com bombas de efeito moral. As imagens foram divulgadas ontem pela TV Globo, que fazia reportagem sobre barulho no Jardim Conquista.