PM persegue suspeito após explosão a caixa eletrônico em Guarulhos

SÃO PAULO - Bandidos explodiram, na madrugada desta terça-feira, 20, um caixa eletrônico na Avenida André Luis, no bairro de Picanço, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar um deles em um Volkswagen Golf, e iniciou perseguição. O suspeito deixou o veículo e fugiu a pé, entrando em uma casa da região, ainda não identificada. Os Pms efetuam buscas tentando localizá-lo.

Segundo a PM, testemunhas disseram terem visto, por volta das 3h11, pelo menos três pessoas fugindo, após explodirem um caixa, no Golf e em um Chevrolet Celta prata. Dentro do Golf os policiais encontraram grande quantidade de dinamite. As viaturas também tentam vasculham a região para encontrar o Celta.