PM persegue grupo, mata um e prende 4 Um acusado morreu, um ficou ferido e três acabaram presos anteontem à noite, após um sequestro relâmpago que acabou em perseguição e tiroteio na Rodovia Castello Branco na região entre as cidades de Jandira e Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a PM, o grupo abordara um taxista em Barueri e o mantivera como refém - ele foi deixado em Santana do Parnaíba -, antes de fugir com o Astra da vítima.