PM persegue carro roubado e prende 3 na zona norte de SP

Três homens foram presos pela Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta terça-feira, 28, após uma perseguição a um Chevrolet Meriva, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. O carro era roubado e, na fuga, os ladrões perderam o controle do veículo e bateram numa árvore.

O Meriva foi roubado na noite da segunda-feira, 27, na região do Butantã, zona oeste. A PM foi avisada do roubo e uma viatura da 2ª Companhia do 34º Batalhão se deparou com o veículo na Marginal do Tietê, nas proximidades da Ponte da Casa Verde, onde teve início a perseguição.

Segundo a PM, não houve troca de tiros. Porém, ao tentar fugir da polícia, os suspeitos invadiram uma praça e bateram em uma árvore. Com o grupo, um revólver calibre 32 foi apreendido. O caso foi registrado no 13º DP (Casa Verde).