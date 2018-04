PM passará a fiscalizar camelôs em bairros de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar de São Paulo passará a fiscalizar o comércio irregular de ambulantes nos bairros de Santana, Vila Mariana, Pinheiros, Lapa e Casa Verde. O anúncio foi feito pelo prefeito Gilberto Kassab, na manhã desta quarta-feira, 26, durante vistoria da fiscalização na região da rua 25 de Março, na região central da cidade.

Nas regiões da Sé, Mooca e Santo Amaro, que já contam com o trabalho de fiscalização, a ação será ampliada. A partir de segunda-feira, 1.270 PMs farão parte da operação.

A fiscalização passará a ser feita, por exemplo, na Rua Domingos de Moraes, Avenida Jabaquara, Rua Pedro de Toledo, Rua Borges Lagoa (Vila Mariana); ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio, Largo da Batata (Pinheiros); Estação Barra Funda do Metrô (Lapa); Avenida Parada Pinto (Casa Verde); e Rua Voluntários da Pátria (Santana).

Na Rua 25 de Março (Sé), Largo da Concórdia (Mooca), Rua José Paulino (Sé), e Largo 13 de Maio (Santo Amaro), a operação será intensificada.

A ação denominada Operação Delegada foi iniciada em 2 de dezembro de 2009, quando PMs em dias de folga passaram a fiscalizar os ambulantes que trabalhavam irregularmente na região da Rua 25 de Março. Depois, a iniciativa foi estendida para o Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, para o Largo da Concórdia, e para a Rua José Paulino. De acordo com a prefeitura, os agentes recebem a mais para realizar o trabalho.

Segundo dados da prefeitura, desde o início da operação na região da 25 de Março, o número de ocorrências criminais caiu 80% na área. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a região do Largo da Concórdia também apresentou queda no número de registro de roubos (43,7%) e de furtos (12,5%).