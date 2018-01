PM ocupa morro após morte de jovem e policial Ana Luíza Santos, de 13 anos, foi assassinada anteontem em uma lan house no Morro do Juramento, zona norte do Rio, onde morava. O suspeito é um ex-namorado de 15 anos. Também na terça, criminosos mataram um PM e feriram outro. Segundo a polícia, os atiradores são traficantes de favelas de Santa Cruz que buscaram refúgio no Juramento. Em resposta às mortes, militares do 41.º BPM decidiram ocupar o Juramento e fizeram operações em Santa Cruz que resultaram na morte de três suspeitos.