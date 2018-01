PM multa 119 motoristas que dirigiam embriagados

SÃO PAULO - Uma operação do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Copa (BPTran Copa) terminou com 119 motoristas multados em R$ 1.915 por dirigirem embriagados. A fiscalização em diversos locais da cidade começou às 17h de sábado, 28, e terminou às 6h deste domingo, 29. Segundo o Comando de Policiamento da Copa, a operação foi realizada em 20 endereços de São Paulo e teve 1.062 motoristas submetidos ao teste do bafômetro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, 42 condutores se recusaram a fazer o teste e 248 veículos foram fiscalizados. Como nenhum motorista ultrapassou os 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido no teste, ninguém foi preso em flagrante acusado de crime de trânsito. A Operação Direção Segura (ODS) se concentrou nos entornos da Avenida Paulista e de outros bairros com alta concentração de bares: Vila Madalena, Jardins e Itaim.

Vila Madalena. De acordo com a Prefeitura, cerca de 50 mil pessoas estiveram no "Carnacopa" da Vila Madalena, na zona oeste, para assistir o jogo do Brasil contra o Chile e comemorar a vitória da seleção. A administração municipal destacou 900 agentes para trabalhar na região, entre marronzinhos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), fiscais de três subprefeituras (Pinheiros, Lapa e Butantã) e garis. Só para limpar as ruas, segundo a Prefeitura, 250 funcionários foram escaladas. O trabalho resultou na retirada de 58 toneladas de lixo das ruas do bairro.

A fiscalização de comércio irregular, feita com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), resultou na apreensão de 2.500 itens. A maioria dos produtos eram bebidas vendidas por ambulante ilegais. Os objetos apreendidos encheram 50 sacos. A Prefeitura também apreendeu um caminhão de bebidas que vendia irregularmente cerveja, destilados e energéticos. Os fiscais do Programa de Silêncio Urbano (Psiu) multaram quatro proprietários de automóveis por som alto. Uma residência também foi autuada pelos agentes.