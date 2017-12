PM morre na busca de foragido do Alemão Um policial morreu e dois ficaram feridos após troca de tiros com traficantes na Favela da Lagoa, em Magé, na Região Metropolitana do Rio, às 22 horas de anteontem. O sargento Fábio de Melo da Silva, de 38 anos, foi baleado na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde morreu. Os policiais procuravam o traficante foragido Sérgio Luiz Rodrigues Ferreira, o Salgueiro. Ele pertencia à quadrilha que comandava o Complexo do Alemão.