PM morre e outro fica ferido após serem atropelados por caminhão em SP

SÃO PAULO - Um policial militar morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atropelados por um caminhão, na manhã desta quinta-feira, 14, na Marginal Tietê, próximo à alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Nenhum dos dois foi identificado até o momento.

Os policiais estavam fora da viatura, em um acostamento que fica na alça de acesso à Dutra. O caminhão, que vinha da Marginal Tietê, atropelou os dois e em seguida colidiu com a viatura. Com o choque, eles foram arremessados e caíram na pista expressa da Marginal, segundo registro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Um dos PMs sofreu politraumatismo e parada cardiorrespiratória e foi levado ao PS Tatuapé. O policial chegou ao hospital sem respirar. Apesar da tentativa de a equipe médica reanimá-lo, ele morreu.

O outro policial foi levado de helicóptero ao PS Santa Marcelina. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Tanto o PS Tatuapé como o PS Santa Marcelina informaram que os policiais foram levados sem documentos, o que impede a identificação.

Por volta das 9h10, duas horas após o acidente entre o caminhão e a viatura da PM, apenas a faixa da direita da alça de acesso da Marginal do Tietê para a Rodovia Presidente Dutra estava bloqueado - as outras três faixas estavam liberadas. A pista expressa, que chegou a ser interditada, já está livre para a passagem. O tráfego já foi normalizado no local, segundo a CET, apesar da grande quantidade de veículos, típica do horário.