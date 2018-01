O sargento Edivanil Bispo dos Santos, de 47 anos, que era do 39.º Batalhão Policial, foi levado ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu. O sargento Wagner Leite da Silva, de 46 anos, do 44.º BP, caiu no canteiro central da via e sofreu múltiplas fraturas. Ele está internado em estado grave no Hospital Santa Marcelina. O motorista foi indiciado por homicídio culposo.