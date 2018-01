PM morre durante atividade física em quartel de Sorocaba

SOROCABA - O policial militar Eduardo Pacheco da Silva, de 26 anos, morreu nesta quarta-feira, 14, quando participava de exercícios físicos no quartel do Comando de Policiamento do Interior (CPI-7), em Sorocaba. De acordo com informações de policiais, o soldado caiu e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma aula de educação física, no pátio do quartel. Ele estava havia quatro meses na corporação e era aluno da Escola Superior de Soldados do CPI-7.

De acordo com nota da tenente Edilaine Cristina Martins, chefe da seção de comunicação social, Silva sofreu um mal súbito durante as atividades e foi socorrido imediatamente pelo médico da unidade e pelo Corpo de Bombeiros. Depois das manobras de reanimação, ele foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba, onde foi constatado o óbito.

A morte do soldado está sendo apurada em procedimento administrativo. Silva era casado e o corpo foi levado para Itapeva, sua cidade de origem, onde está sendo velado. Seu sepultamento será na quinta-feira, 15, com honras militares.