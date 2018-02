PM morre atropelado em operação na Rodovia Raposo Tavares em SP

SÃO PAULO - O policial militar Paulo Teruhito Makiyama, do 5º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, morreu na terça-feira, 31, após ser atropelado durante uma operação na Rodovia Raposo Tavares, no Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Na tarde do último domingo, ele deu ordem de parada para o condutor de uma motocicleta, na altura do km 17. O condutor chegou a reduzir a marcha, mas ao se aproximar do bloqueio, acelerou e atropelou o policial.

O motociclista foi detido e conduzido ao 51º DP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O policial militar foi socorrido ao Hospital das Clínicas onde ficou dois dias em coma induzido.