PM monta esquema de segurança para shows de Bon Jovi e Rush

SÃO PAULO - A Polícia Militar prepara um esquema especial de segurança para os shows das bandas Bon Jovi e Rush, que serão realizados nesta quarta-feira e na próxima sexta-feira, 8, no Estádio do Morumbi, na zona oeste da Capital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento ostensivo no entorno do estádio será feito por 164 policiais. Serão utilizadas 24 viaturas da Força Tática e 48 motos das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). Próximo do local, bases comunitárias serão montadas em pontos estratégicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos dois dias, a abertura dos portões será feita às 16h e a polícia estará no local a partir das 15h. Ambos os shows têm previsão de início às 21h e término às 23 h.

O policiamento será direcionado para a chegada do público, com foco nos terminais de ônibus e estações de metrô. Durante o show, a PM ficará no entorno do estádio, visando inibir a ação de flanelinhas. Ao final do evento, a polícia voltará a se direcionar para as saídas do estádio e para os terminais de transporte coletivo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) ficarão responsáveis pelo trânsito próximo ao estádio.

A PM recomenda que o público evite falar ao celular enquanto andar pelo entorno, não deixar máquinas fotográficas à mostra e não levar carteira, apenas o dinheiro necessário e um documento. As pessoas serão revistadas na entrada do estádio e não será permitida a entrada com objetos metálicos, cortantes ou perfurantes.