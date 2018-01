PM mata um homem e fere outro após briga em Guarulhos

SÃO PAULO - Um policial militar matou um homem com um tiro e feriu outro após uma briga em Guarulhos, na Grande São Paulo, nessa quarta-feira, 20. O pintor William Ferreira Sabino, de 24 anos, foi assassinado no bairro Taboão, próximo à casa do policial.O soldado Demetrius Bezerra Costa Nascimento foi detido, sob acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar.

A outra vítima baleada foi socorrida ao Hospital Geral de Guarulhos. O PM está detido no Presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. Ele alega que reagiu com tiros à provocação dos dois rapazes, que estavam acompanhados de uma terceiro homem.

Segundo o relato do policial, quando ele saía da casa, foi cercado por três homens desconhecidos, com quem havia discutido pouco antes. Ainda de acordo com o suspeito, ele se identificou como PM mas William sacou um revólver. Os disparos do policial teriam sido uma reação de legítima defesa. Porém, nenhuma arma foi encontrada com as vítimas, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Uma testemunha disse à polícia que William estava com um amigo quando viu o suspeito em seu carro fazendo uma baliza de maneira estranha e se aproximaram para conversar com o motorista. Pelo depoimento, o policial entendeu que estava sendo ridicularizado e iniciou uma discussão. Quando os amigos voltaram e pararam diante de uma casa vizinha à do PM, sua mulher pediu para que eles fossem embora, pois seu marido estaria alcoolizado. Uma nova briga começou, com agressões mútuas. Em seguida, houve os disparos, segundo a testemunha.

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos. Procurada, a assessoria da PM não se manifestou sobre a ocorrência.