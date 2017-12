PM mata um assaltante e fere outro em ônibus na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um policial militar matou um assaltante e feriu outro dentro de um ônibus na Avenida Senador Teotônio Vilela, zona sul da capital paulista, na manhã desta quinta-feira, 16. Segundo a Polícia Militar, um terceiro suspeito está foragido.

O caso aconteceu por volta das 5h, quando três criminosos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Um dos passageiros era um policial militar que estava a caminho do trabalho. Segundo a PM, ele teria reagido e dado voz de prisão aos assaltantes.

Ainda de acordo com a PM, ao perceber que um dos assaltantes havia sacado uma arma, o policia atirou na direção dos criminosos. Os disparos atingiram dois deles: um morreu no local e o outro foi levado ao pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, também na zona sul. O terceiro conseguiu fugir. Nenhum passageiro ficou ferido, diz a PM.

A idade e os nomes dos assaltantes não foram informadas pela Polícia Militar. A ocorrência foi registrada no 85º Distrito Policial (Jardim Mirna).